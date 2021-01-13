新竹縣「頭前溪及內灣支線周邊地區環境營造計畫」獲營建署「城鄉魅力賞獎」，亮點之一的竹東河濱公園已成民眾休閒遊憩場所。（羅浚濱攝）

新竹縣「頭前溪及內灣支線周邊地區環境營造計畫」獲營建署「城鄉魅力賞獎」，亮點之一的竹東河濱公園生態兼具休閒遊憩。（羅浚濱攝）

新竹縣「頭前溪及內灣支線周邊地區環境營造計畫」獲營建署「城鄉魅力賞獎」，被譽為愛情車站的台鐵合興車站，成情侶必訪聖地。（羅浚濱攝）

新竹縣「頭前溪及內灣支線周邊地區環境營造計畫」獲營建署「城鄉魅力賞獎」，亮點之一的台鐵合興車站，深受遊客喜愛。（羅浚濱攝）

內政部營建署推動城鄉風貌20週年舉辦「致敬城鄉魅力大賞」，新竹縣政府提出「頭前溪及內灣支線周邊地區環境營造計畫」，呈現復育自然生態環境、型塑人文風貌及營造生活環境的成果，獲頒北部區域「城鄉魅力賞獎」。

縣長楊文科指出，這個計畫以頭前溪及內灣支線為軸線，歷經5期公共建設計畫，成功串聯竹東鎮及橫山鄉的鐵道聚落，整合沿線自然景觀、人文資源、歷史聚落建築，不僅維護自然地景，也創造舒適宜居的永續家園環境，更讓客庄文化展現迷人的魅力！

楊文科感謝營建署長期支持新竹縣執行城鄉風貌計畫，先後投入5億餘元在竹東和橫山地區辦理城鎮風貌、城鎮之心及均衡城鄉等70多個計畫，此外，客委會、文化部、環保署及觀光局等亦有相關資源投入，共同成就頭前溪及內灣支線的環境營造。

交通旅遊處長游志祥說，「頭前溪及內灣支線周邊地區環境營造計畫」有4個亮點成果， 首先是建置竹東河濱公園，把竹東段的頭前溪高灘地，打造成一座生態與休閒遊憩功能兼具的優良案例。

其次，在竹東中興河道營造水岸生活空間，改善河道沿線的步行空間及節點公園。再則整建竹東二重自然公園，將原本雜草叢生的閒置隱蔽空間，改造成大小朋友都非常歡迎的共融式樂園。

被譽為「愛情車站」的台鐵合興車站，已成情侶必訪聖地，縣府在周邊進行環境營造，也深受遊客喜愛，更成為內灣支線上青年逐夢基地。

(中時 )