海軍敦睦艦隊原定上半年進行航行訓練，但傳出因疫情研擬不停泊友邦。對此，國防部副部長張哲平今表示，前全案還在評估規劃中，相關防疫作為都會按中央流行疫情指揮中心的指導辦理，國防部會非常審慎評估海軍敦睦艦隊的所有規劃。

根據110年度國防預算書，海軍今年規劃的敦睦遠航計畫，將派出780名軍校畢業生及艦艇官兵隨行。

但隨全球新冠肺炎嚴峻，今年海軍敦睦遠航訓練仍規畫進行，但記取去年帛琉教訓，已預擬備案，不停泊任何友邦國家，藉此保障官兵健康。出海航行訓練天數將縮短，但確切航程及天數尚在規畫、未定案。如果採用備案，這是敦睦艦隊自1965年舉辦遠航訓練以來，首度未靠泊任何國家。

對此，張哲平今天赴立法院外交及國防委員會，針對「110年度中央政府總預算案附屬單位預算關於國防部主管非營業基金」列席備詢前，被詢及敦睦艦隊是否將考慮不停泊任何友邦國家，他表示，目前全案還在評估規劃中，相關防疫作為都會按照中央流行疫情指揮中心的指導辦理。

張哲平指出，大家都知道，在1個半至2個月前，國際間和國內的疫情相對嚴峻，國防部會非常審慎評估海軍敦睦艦隊的所有規劃；至於影響的訓練量能如何補足，也會一併列入考量。他強調，除了出訪重新評估之外，相關訓練都會友完整準備。

此外，針對立法院國防委員會今審查國防部主管非營業基金，包括「國軍生產及服務作業基金」、「國軍老舊眷村改建基金」，及「國軍營舍及設施改建基金」，今在委員會審查時並無太大爭議，最後通過無須經朝野協商即送院會處理。

至於影響的訓練量能該如何補足，張哲平則說，全部都會再規劃，除了出訪重新評估之外，相關訓練都已經有完整規劃。

(中時 )