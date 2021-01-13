近日傳出中信金不排除入主康寧大學董事會的消息，好似企圖為「私私併校」鋪路，高教工會康寧分部今(13)日透過聲明稿澄清，並否認此事，強調目前公益董事的推選委員會，正由教育部籌組中，校方主張改為政府指派「公益董事」來運作。

高教工會康寧分部4點聲明如下：

一、康寧大學教師於2020年起積極籌組工會組織，於2020年5月已有超過編制內教師過半人數加入工會，正式成立「高教工會康寧分部」，推選教師擔任正副召集人。

成立工會分部以來，康寧大學教師即持續關注學校發展方向。爾後11月康寧董事會遭教育部向法院聲請解除職務、全面改派公益董事，康寧大學教師亦透過工會向教育部表達支持，盼望在政府監督下，由教職員生參與決定，重組以公益為主之學校董事會。目前公益董事之推選委員會正由教育部籌組中。

二、康寧大學教師主張，康寧大學董事會既已遭政府聲請全面重組，改為政府指派之「公益董事」，其組成應由教職員生及社會公正人士代表擔任，以維護教育公共性；不該私相授受轉由任何特定私立學校或財團人士「入主」甚或「併購」，影響既有師生權益。何況，歷來私立學校遭外力入主後，經常發生學校資產遭把持、向特定人士或集團輸送利益之弊，公益董事主導下應予以避免。

三、康寧大學109學年度學生人數3,465人，新生註冊率達94.18 ％。學校所設護理科、數位影視動畫科、應用外語科、企業管理科、資訊管理科、視光科、嬰幼兒保育科等科系口碑良好，台北校區招生狀況始終穩定，每年皆幾乎滿招，口碑亦佳。

以學校現況條件而言，只要正常辦學，避免不正介入，並無生源上與財務上的明顯困難。隨著工會與公益董事會成立，更可建立友善的溝通互動機制，促進校園民主，提升康寧健全發展。

四、私立學校董事會的職責僅在於監督學校正常發展，應屬公益無給職。然而，近來屢屢有人士乘私校經營不易，介入多所私校以圖謀利益，此趨勢並非是教育之福。

康寧大學教師強調，學校營運的核心是教職員生，應將焦點擺在維護其權益，回歸教育本質為目標。

(旺報 )