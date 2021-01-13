梅山斷層距離上次大地震已累積百年能量，中正大學地球與環境科學系擔心未來有大地震發生，因此動員師生，教師集資百萬研究經費，沿古坑、梅山一帶密集擺設百顆地震感測器，監測微小地震訊號，分析台灣西部麓山帶複雜的地殼活動及地層構造。

地環系主任李元希指出，為精準追蹤微小的地震訊號，著手進行「增加地震觀測網密度」研究，除向台灣地震科學研究中心申請借用100顆同類型地震儀，也採購64顆新型便攜式地震感測儀作為充電替換使用，首批100顆地震儀佈設在中正大學鄰近的古坑、梅山一帶，每隔一公里就在地底埋入一顆地震儀。

居住人口超過336萬的雲嘉南地區是地震密集帶，有多條已知與未知的活動斷層，因此密集的地震觀測網相當重要。温士忠說，野外佈站時已徵求60多位地主的同意，且地震儀每三周需更換電池，加上古坑、梅山一帶地形多變，師生需開進山內的產業道路，十分不容易。

新型地震儀較舊型地震儀不僅體積輕巧、成本低且方便攜帶，高靈敏度的特性也可偵測到微小的地下活動訊號，像是斷層帶的小破裂等。温士忠指出，古坑、梅山一帶有梅山、九芎坑、古坑、觸口等斷層，要辨別地層構造相當困難，設置100顆地震儀的高密度地震網，將能幫助提升地層構造的辨識度，以及釐清這些斷層之間的關係。

目前中正大學地環系團隊的研究範圍除了古坑、梅山一帶，未來也將往南移至嘉義市、白河等地區。温士忠表示，因地震儀隨時隨地都在接收數據資料，資料更是以往研究數據的指數成長，後續將利用人工智慧大數據技術進一步分析與判讀，也將不斷投入研究經費購置更多新式儀器進行密集監測。

(中時 )