南市警一分局後甲派出所員警蔣岳軒（右）、沈金源（左）成功攔截108萬元。（警一分局提供／李宜杰台南傳真）

南市警一分局後甲派出所員警蔣岳軒、沈金源12日下午2時許，接獲轄內中華東路某金融機構通報，稱有民眾沒有國外匯款經驗，卻表明是國外網路投資平台用途，且堅持立即匯款，當下行員發覺該男子疑似遭詐騙，遂立即通報警方查處。警方到場後，發現男子確實遭受騙，極力勸阻下成功攔截港幣27萬元。

巡邏員警蔣、沈2員獲報後，到場關懷提問了解，該名嚴姓男子表示，日前在臉書加入香港某OTC外幣平台，稱可保證獲利20％以上，嚴男一聽到可獲得高額利潤，一時未查受騙，依照對方指示到銀行匯款轉帳，投資金額共計港幣27萬元（新台幣約108萬元）至指定國外金融帳戶。

匯款帳號經警方及行員細心查證之下，其帳號設置在香港，且銀行匯款帳戶相關資料確定為國際詐騙虛擬帳號，是詐騙集團常用「假投資網站」詐騙伎倆，同時員警還從手機網路上，找尋詐騙手法等相關真實案例，此時嚴姓男子才大夢初醒，明白自己差點將辛苦掙來的108萬元拱手送人。

第一分局提醒，如遇到疑似詐騙手法，一定要謹記保持冷靜、小心查證、撥打165反詐騙諮詢；並呼籲民眾，如有標榜高額獲利、穩賺不賠的投資機會，應盡量避免，常常民眾因一時想要獲取高報酬而掉入詐騙集團的陷阱，提醒民眾共同提高防詐共識與警覺，務必反覆查詢確認，多一分警惕、少一分損失。

(中時 )