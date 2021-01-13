往常價格高端、安裝繁複的智能照明產品已進入能輕鬆入手時代。昕諾飛（Signify）推出Philips Wi-Fi WiZ產品--全彩球泡、調光崁燈、全彩燈帶、智慧插座與動作感應器，運用家裡Wi-Fi安裝簡易，輕鬆上手，居家新面貌，有望千元搞定！

Philips Wi-Fi WiZ系列全彩球泡、調光崁燈、全彩燈帶、智慧插座與動作感應器，運用家裡Wi-Fi，不論是傳統的壁切、遙控器或新潮的APP與語音控制，甚至是人體感應器，都能輕鬆搖控家裡的燈光。連網串聯所有燈具，並運用手機app控制球泡亮度與色溫，隨時隨心變化高達1,600萬種光色，自由搭配，開啟全彩智能居家體驗，也可經由Google語音控制 (支援中文語音)、Amazon Alexa、Siri Shortcut等方式來設定照明情境，省去過往需安裝橋接器的繁瑣，Philips Wi-Fi WiZ系列秒變照明智慧環境，滿足各種操控需求。台灣昕諾飛產品行銷經理李佩綺表示，Philips Wi-Fi WiZ系列產品讓照明產品邁入DIY的時代，省卻專業水電安裝程序，簡單換上一顆千元有找的球泡，即可營造居家氛圍，人人都可成為自己家居風格的設計師。

Philips Wi-Fi WiZ系列讓智能家居通過物聯網優化升級，串聯居家設備，全方位控制啟動智能化家居生活。Wi-Fi加上藍牙網路系統，實現了燈與燈的通訊，讓居家空間透過照明可以有不同的氛圍營造，也可以因應日常作息進行設定。人因照明貼合作息規律，可讓生活更健康， 其照明系列也可以降低能源消耗，更可以在外出時，啟動居家安全模式，讓假期中，居家燈源仍可以依照規劃點亮。

Philips Wi-Fi WiZ智慧插座、智慧插座、2M全彩燈帶，以及動作感應器、全彩燈泡、遙控器。（昕諾飛提供／黃慧雯台北傳真）

昕諾飛照明產品訴求全面美感光源生活風格，也引入全台首座客製化3D列印的燈具。以節能減碳為訴求，採用永續材質3D列印，不但減少47%碳足跡，3D列印的燈具更達到100%可回收標準，客製化燈具擁有多樣性的選擇，結合永續材質、3D列印技術與工藝美學，輕鬆創造屬於自己獨一無二的燈具，帶給家庭客製化的創新選項！流線型的線條設計、簡約輪廓或是光滑感外觀，360度每個角度都完美的呈現。從燈光到燈具，昕諾飛貼心從照明端全面兼顧國內家居布局的美感需求，讓每個家庭都可以擁有個人風格的居家燈具新體驗！昕諾飛的客製化新形態不但引領業界潮流，也縮短產業與民眾的距離，透過光與設計塑造永續智慧家。

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