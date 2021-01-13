黃姓男子10日騎乘重機行經台3線112公里處時，疑似過彎打滑失控自撞護欄，重機瞬間起火燃燒。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

男騎士台3線過彎失控自撞護欄 重機起火燃燒 (民眾提供)

33歲黃姓男子10日上午近9時許騎乘重機，行經台3線北上112公里處時，疑似過彎打滑失控自撞護欄，重機瞬間起火燃燒，黃男慘遭火吻，雙腳及後頸部有燒燙傷，左小腿開放性骨折，被救護人員緊急送醫搶救，警方表示，黃男意識清楚，酒測值為零，呼籲騎士行經台3線務必減速慢行。

黃姓男子10日上午近9時許，騎乘大型重機行經台3線112公里獅潭路段，疑似過彎時車速過快，在內側車道打滑後一路滑行撞向外側護欄，撞擊瞬間重機爆炸起火燃燒，濃煙直竄天際，這一幕被後方一群重機騎士目擊，嚇得趕緊降低車速從內側車道繞過去。

警消人員獲報趕抵現場，發現重機仍被烈火吞噬，趕緊布水線滅火，救護人員初步檢視黃男傷勢，他的雙腳及後頸部2度以上灼傷、左大腿疑似骨折、左小腿開放性骨折，救護人員給予適當處置後，將他送醫救治。

警方調閱監視器了解案發過程，初步研判黃姓騎士是因過彎打滑造成自撞護欄車禍，黃姓騎士受傷後意識清楚，酒測值為零，警方呼籲騎士，台3線彎道多，過彎時請務必減速慢行，加上最近氣溫低，騎士們在出門前要先檢查胎壓，確認是否充足。

(中時 )