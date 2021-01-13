逆勢徵才，香格里拉台南遠東國際大飯店近期舉辦2場徵才活動。(香格里拉台南遠東飯店提供／曹婷婷台南傳真)

全球籠罩新冠肺炎疫情一整年，台灣防疫有成，拜國內旅遊帶動餐旅消費，新年開始，香格里拉台南遠東國際大飯店將於1月20日、2月20日接連舉辦2場招募人才活動，預計招募60人，從基層餐飲服務、房務員、清潔員、總機話務員、安全人員，到專業工程技術人員、救生員及中西廚師等職務。

香格里拉台南遠東國際大飯店表示，目前員工大約300多人，疫情期間，雖然業績一度下滑，但在母公司遠東集團支持下，沒有裁員或減薪，也未放無薪假，近期不僅住房穩定，餐飲業績更上揚，鑒於第一線工作人員不足，急需招募，希望這個消息也能激勵大家。

香格里拉台南遠東國際大飯店隸屬於遠東集團企業之一，由總部設在香港的香格里拉酒店集團管理，以提供豪華住宿及卓越服務為宗旨。飯店樓高38層為台南至高地標，擁有經驗豐富的專業團隊，長期推動創新實踐，在國內外獲得無數大獎的肯定，並由台南市政府頒發「台南之光」，予以肯定飯店在世界巧克力賽事2019總決賽奪得巧克力混合調味類組銀牌，以軟實力成功行銷台南。

香格里拉台南遠東飯店員工福利包含年度健康檢查、生日禮券、海內外香格里拉酒店集團旗下住房優惠、工作津貼、在職教育訓練、員工餐廳與制服等。飯店兩場人才招募活動，分別訂於1月20日下午1點至5點、及2月20日上午10點至下午2點於飯店舉辦，如欲前往面試，請攜帶個人履歷表、兩吋照片、身份證正反面影本，並配合防疫佩載口罩。

(中時 )