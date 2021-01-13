案839染疫護理師為北部某科大進修部學生，消息傳出後，該校四技學生遭實習醫院通知自主管理、暫停實習。未免引起恐慌，校方與醫院急急澄清，並非拒絕學生實習，而是拉高防疫規格，部分近期未返校的學生則繼續實習，不受影響。

案839因上周四回學校參加期末考，該棟樓與教室已全面消毒，教師與同學們也都匡列篩檢。校方澄清目前僅有一家醫院通知暫停實習，其他醫院則沒有相關通知，可以理解醫院是拉高防疫規格，事實上追蹤的足跡在8日之後，但當時已放寒假，學生都沒有來學校，大家都在等待被匡列的師生檢驗結果。

「擔心造成交錯感，才把標準拉高。」醫院院方則澄清並不是針對該校實習生，只是暫停實習並以公假處理。當初爆發兩個本土案例時，醫院就全面追蹤員工足跡，13日中午已全數完成，若有到中央流行疫情指揮中心公告疑似相關的地方者，在篩檢後，也開始做自主管理安排。

目前僅有3名實習生暫停實習，院方解釋，並非所有實習生都暫停，3名暫停實習的學生其中兩名因為上周返校期末考、1名則是剛報到，其餘長期在院實習的學生則不受影響。3名實習生已返家自主管理，若有任何不適，醫院也將啟動視訊診療。

(中時 )