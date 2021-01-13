彰化員林中國信託員林分行經理蕭靖文，去年5月到員林服務，短短9個月，一共成功攔阻高達23件的詐騙案件，替民眾擋下超過700萬的血汗錢，彰化縣警察局長許錫榮得知後，親自帶著分局長到銀行表達謝意，還送上象徵警察同仁最高榮譽的「破案茶」給她，感謝其對防堵金融詐騙的付出及勇氣。
詐騙案件層出不窮，儘管政府及警方，頻頻到校園、公所、或社區宣導，仍有民眾會上當受騙，這時守在第一線的銀行行員就變得相當重要了，中國信託員林分行去年度一共成功阻攔37次詐騙案件，其中經理蕭靖文個人就有23次，讓警方都相當佩服，直呼員林有蕭經理在，詐騙案件就少一半了。
蕭靖文低調不願接受訪問，警方私下透漏，一般銀行員為防堵詐騙，都會主動詢問民眾，但有些民眾會因此感到隱私不受尊重，甚至覺得厭煩，會直接客訴到銀行，屆時必須得寫一堆報告，但蕭經理告訴同仁，不用擔心客訴問題，只要能守住民眾荷包，有事情都由她來承擔。
彰化縣警察局長許錫榮表示，感謝蕭靖文經理的付出，特別頒贈「破案茶」，通常是只有特殊功績的警察能領取，但蕭經理的付出，讓他特別感動，也呼籲民眾，詐騙事件層出不窮，請牢記反詐騙３步驟，一聽、二掛、三查，預防詐騙由你我共同維護。
(中時 )
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