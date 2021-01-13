北韓12日結束為期一周的勞動黨第8次全國代表大會。金與正同日痛批南韓「密切監控」北韓閱兵儀式的行為及措辭是「超級蠢貨」。

北韓最高領導人金正恩的妹妹金與正，昨（12）日針對南韓密切注意平壤深夜閱兵行動一事痛罵南韓政府是「超級蠢貨」，值得注意的是，金與正日前未入列新一屆勞動黨政治局委員名單，疑似遭驅逐北韓權力核心，昨日她是以「勞動黨中央委員會副部長」的頭銜發表評論，顯示已進一步被降職。

北韓勞動黨自5日起召開第8次全國代表大會，10日正式推舉金正恩為勞動黨總書記，同時也選出新一屆中央委員會委員，南韓聯合參謀本部11日指出，前日深夜偵測到北韓在平壤金日成廣場舉行閱兵儀式，對此，金與正痛罵首爾是「超級蠢貨」。

綜合韓聯社、韓國《中央日報》報導，北韓官媒朝中社今（13）日報導，金與正昨日針對南韓監控北韓閱兵儀式的行為猛烈開砲，她表示南韓聯合參謀本部稱「已經掌握北韓10日深夜舉行閱兵儀式、並且正在密切監控」的說法相當「怪異」、「愚蠢」、「令人啼笑皆非」，只有南韓才會以「掌握」、「密切監控」等敵對字眼來描述別人家的慶祝活動。

金與正強調，北韓當日只有進行閱兵儀式，「既不是針對什麼人舉行軍事演習，也沒有發射什麼武器，南韓卻伸長脖子，想方設法窺視別人家裡的動靜。」

她痛批南韓太「無聊」，「難道沒有別的事可做，只能讓軍隊『嚴密監控』北韓的慶祝活動？」

她也砲轟南韓是「白癡」、「行為偏差世界第一」，「專做讓全世界恥笑的事」，「那邊的人真是一群令人難以理解的奇怪族人，說他們天下第二蠢都簡直委屈了他們，根本就是超級蠢貨。」

她最後也撂下狠話：「我之前已經說過，這些所作所為，我們都會在秋後算帳。」

值得注意的是，南韓媒體11日才點出，勞動黨第8次全國代表大會上，金與正未獲選為勞動黨政治局候補委員，引發外界關注她是否已經遭驅逐北韓權力核心，昨日她並非以原先的「勞動黨中央委員會第一副部長」頭銜，而是以「勞動黨中央委員會副部長」頭銜發表談話，顯見已經遭到降職。

《中央日報》分析，金與正被降職，或許和先前主導兩韓談判的勞動黨副委員長金英哲、負責對美談判的外務省第一副相崔善姬在本屆大會上雙雙遭降職有關，負責兩韓關係的金與正「也難免受到牽連」。

不過韓聯社也分析，金與正仍是以本人名義發表抨擊南韓的評論，說明她的政治地位並未改變，而且這也是她今年首度針對兩韓關係發表談話，顯示她今後將繼續掌管兩韓事務。

(中時新聞網)