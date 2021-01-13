奇萊群山山頭白雪覆蓋，從花蓮市區平地即可遠眺美景。（花蓮戴女士提供）

2021年1月，強烈冷氣團襲台，海拔僅1000多公尺的太平山都降下豐厚積雪，一片銀白世界美景，不輸日本北海道。而3000公尺以上高山更不用說，不但白了頭，且雪線極低，平地就可觀賞高山雪景，每當高山下雪，從花蓮壽豐木瓜溪遠眺中央山脈，皚皚白雪覆蓋奇萊連峰，宛如歐洲阿爾卑斯山連峰，絕美景象讓人驚嘆。

今天天氣好轉，花蓮地區萬里無雲，不少花蓮民眾起床後，望向中央山脈後都不禁驚呼，「太美了」。因為遠處的奇萊連峰，全都覆蓋上厚厚白雪，超過三千公尺白色的山頭矗立，宛如瑞士阿爾卑斯山美景。還有民眾刻意前往木瓜溪橋，拍攝火車行經山腳下，與白雪連峰的絕景，不少民眾看到也都紛紛表示，這根本就是瑞士高山火車翻版。

強烈寒流來襲，陽明山、合歡山及太平山等地區皆下起雪，不少民眾衝上山賞雪，11日白天約有2、300名遊客前往；至於太平山國家森林遊樂區10日與11日入夜前沒有降雪，但11日仍有超過2000人前往太平山觀賞殘雪。

民眾衝上山賞雪，除了塞車，也發生不少意外，包括一台要價500萬的瑪莎拉蒂「海神」，在前往松雪樓的途中，打滑摔進山溝；還有露營車也在合歡山半路「刁車」，卻嫌4000元拖吊費是漫天喊價不肯付，癱瘓合歡山交通，靠路人掏錢贊助才化解糾紛。

不過，除了衝上山，其實在平地也能賞雪。目前從花蓮市平地往西眺望，可以輕鬆看到白雪覆蓋的奇萊連峰，且積雪豐厚，雪線極低，形成相當難得一見的美景。上一次可以見到如此驚人的積雪美景，已是2014年2月中旬的事。

奇萊山被山友稱「黑色奇萊」，山頭長年雲霧飄渺，平日也要天氣晴朗才得見群峰全貌，能見到白雪覆蓋的奇萊，十分不易。

(中時新聞網)