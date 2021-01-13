韓國信息通信技術部(The Ministry of Science and ICT)13日表示，將在未來七年內投資3867億韓元約3.5億美元，用於發展智慧農場。這也是韓國科技務農的一項施政計畫。

韓官員表示，此項計畫將奠定研究和測試下一代智慧農場技術，例如大數據與人工智慧AI等基礎。未來，進以發展更具生產率，與提升生產品質的自動化農場。

韓國政府這項跨部門計劃，由農林畜產食品部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)與農村發展管理局(Rural Development Administration)為提高當前智慧農場技術，例如遠端農場氣候控制等共同執行。

ICT部門補充，遠程目標希望能將韓國這套智慧農場標準作業程序(SOP)，整個輸出到其它國際市場。這筆3867億韓元科技助農經費，3333億韓元由政府出資，剩下534億韓元則由民間共同負擔。

(時報資訊)