美股上揚，費城半導體指數再創新高，台股在台積電(2330)股價收最高也再創高605元，以及TFT面板大廠友達(2409)、群創(3481)大漲帶動，加上金融、傳產大型股穩健，台股開高走高，收盤再創新高，攻上15700點之上，漲269點以15769點作收，最高達15778點。

美國金融股與能源股表現強勁，美股收高；周二收盤，道瓊工業平均指數上漲60點或0.19%，為31,068.69點。標普500指數漲1.58點或0.04%，為3,801.19點。那斯達克綜合指數漲36.00點或0.28%，為13,072.43。

費城半導體指數再創新高，台積電ADR收漲0.33%同創新高，台積電今早股價開高走高，早盤再創新高並突破600元。台積電即將於明天下午舉行法說會，多家外資在法說會前給予600元目標價，最高上看800元，推升台積電股價不斷創高，收盤以最高的605元作收。

台積電、聯電(2303)今早續揚。績優電子股包括聯發科(2454)、日月光投控(3711)續攻，穩定多頭軍心。

電子股持續為交投重心，TFT面板上半年景氣仍穩健，短期股價修正完畢，友達早盤攻漲停，群創大漲；成為人氣之所在。

國際鋼價持續飆漲，以及春節將近，且為了防止市場哄抬價格，中鋼(2002)將提早於今日開出2月內銷盤價，市場預期將大漲，每噸漲逾1500元。中鴻(2014)2月盤價也將挑戰連八個月漲價，激勵今早股價。鋼鐵股今早股價漲多跌少。

國際原油價格續揚，台塑(1301)四寶股價同步上漲。

今日股匯齊揚，台幣急升5角，新台幣兌美元約為27.965元。

台積電法說會即將於明天登場，台積電今日再率台股指數續創新高，台股今大漲逾200點，再創新高，技術面仍強勢。台積電14日將舉行法人說明會，成為台股本周前最重要的焦點。

英特爾最快將於21日說明晶片委託台積電等晶圓代工廠生產細節，路透12日披露，英特爾與台積電的代工合作計畫，將由英特爾的新款個人電腦第二代獨立顯示卡晶片DG2先行，採台積電7奈米生產，藉此力抗勁敵輝達。

(時報資訊)