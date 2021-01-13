黃金博物館攜手插畫家推「金瓜石繪本」 ，邀您走進金仔山的黃金歲月。（黃金博物館提供／吳康瑋新北傳真）

黃金博物館攜手插畫家推「金瓜石繪本」 ，邀您走進金仔山的黃金歲月。（黃金博物館提供／吳康瑋新北傳真）

新北市立黃金博物館與青林出版社合作出版的「金瓜石—金仔山的黃金歲月」繪本，於13日上午在黃金博物館辦理新書發表會，這是繼93年初版後，「金瓜石—金仔山的黃金歲月」相隔16年，再次重新編輯出版。

黃金博物館指出，這次在發表會上，邀請插畫家施政廷分享繪本創作的心路歷程，並且蕭錦章帶著85歲的母親出席，和與會者分享童年礦山生活記憶，會場相當溫馨，書中一幀幀精美溫暖的圖像，引發參與者熱烈討論。

館長謝文祥表示，這次繪本是以在地居民蕭錦章先生的童年生活為藍圖，由知名插畫家施政廷繪圖；書中描繪金瓜石百年採金歷史、地底下採礦的各種工作情景、以及礦山孩童推礦車與撿煤炭獨有的生活經驗等。

謝文祥強調，這些真實的生活記憶，將成為臺灣學子們珍貴的鄉土教材；重新再版後的最大特色，除了增加數幅精美插畫外，也納入易讀 思考，在字型尺寸、內容簡易度以及色彩搭配上都特別用心考量，希望讓更多民眾輕鬆閱讀昔日的礦山生活。

黃金博物館透露，金瓜石文化館創辦人蕭錦章先生與其兄弟蕭錦耀，近年來共同規劃成立金瓜石文化館，為金瓜石地區遊客必訪的文化據點，插畫家施政廷老師的創作取材自生活及鄉土，為臺灣社區文化發展的觀點留下重要的紀錄。

此外，施政廷在逾30年的創作生涯中，已出版63本繪本，並在2013年入選義大利波隆那插畫展，擠身進入世界插畫的殿堂，他的作品總是透過認真嚴謹的觀察，加上溫暖細膩的筆觸，每次作品一出版總是會吸引不少繪本迷收藏。

黃金博物館指出，在「金瓜石—金仔山的黃金歲月」繪本中，讀者可以一覽金瓜石百年採金歷史、了解礦工生活的辛勞、也能領略臺金時期金瓜石聚落繁華的樣貌；期許這繪本再將金瓜石百年地景價值提升，礦山記憶火炬傳承在地學子。

民眾如有興趣選購本書，可在黃金博物館遊客服務中心，或是實體及網路各大門市皆可購買。

(中時 )