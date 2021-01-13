桃園市八德警分局四維派出所員警13日早上在大成國小前追緝1名通緝犯，因追捕地點就在校門口，有網友在臉書發文，指「警察不顧小學生安全，騎車衝出只是因為追通緝犯」，不過警方澄清，未有學生受傷。該發文也被網友抨擊，幾乎一面倒力挺警察執法。

有網友13日早上看見員警追緝通緝犯，因過程激烈且就在校門口，隨即拍照上傳網路。但但該篇貼文被其他網友抨擊，有網友說，支持警察執法，也有網友笑回「請問不追通緝犯，難道追我IG嗎？」

警方則說，早上在建國路見1名女性機車騎士形跡可疑立即上前查看，發現其為桃園地檢109年03月發布之槍砲彈藥刀械管制條例及毒品案通緝在案之李姓通緝犯，便立即加以攔查，查緝過程注意執勤及用路人安全，過程未造成當事人及其他用路人危害，本案訊後將李女解送桃園地檢歸案。

八德警分局表示，會針對可疑人車實施盤查，發現可疑會詳加查核其身分，不但能有效嚇止不肖分子犯罪，也能淨化社會治安。

(中時 )