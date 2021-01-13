印尼政府去年7月時宣布明年移工將「零付費」，包括來回機票等11項費用都將由我雇主負擔，仲介初估約7萬至10萬元，並預計在1月15日啟動。日前我國與印尼舉行首度「零付費」會議，但上次未談到的如社會保險、住宿、海外仲介費等將預計在明天的會議中討論。

據勞動部統計，截至去年11月為止，我國共引進70萬餘名移工，其中印尼移工人數達26萬5439人，其中擔任家庭看護工達18萬9892人。

擬參與明天會議的勞動部勞動力發展署署長施貞仰表示，目前掌握的時間為明天早上召開會議，但至今仍未收到外館正式電報；而先前傳出的印尼禁止移工輸出至台灣、日本等地，她說，外館指出其為未經證實的內部文件，外館也沒有收到通知。

施貞仰說，上次雖然有討論到包括往返機票、交通費、工作簽證、勞動契約驗證費、護照費及良民證等6項費用，但仍有如社會保險、住宿、海外仲介費等費用尚未觸及，預計會在明天的會議中討論。

施貞仰指出，雖然印尼方提及該措施從1月15日起實施，但僅對新引進移工的僱主有較大影響，但仍強烈希望在未討論完畢前應暫緩實施此政策。

(中時 )