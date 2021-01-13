大陸女星張咪以電視劇《公關小姐》的主題曲《奉獻》和自傳電視劇《孤星》成名，演藝事業橫跨歌壇和模特，年過半百的她保養有術，不時在微博曬好身材，不過張咪卻在2019年底時無預警宣布自己罹癌「從未想過"癌症晚期"會和自己有所關聯」，張咪拿到報告時，都無法相信眼前的白紙黑字是真的，所幸張咪經過勇敢的抗癌後，終於在去年6月恢復健康，而張咪也在日前現身伸展台走秀，她發文吐一句「享受舞台」更是惹淚。

張咪2019年底在微博發長文，透露自己罹患癌症，她拿到確診報告時，還無法相信眼前的事實，張咪坦言，她從絕望到接受的過程有點長，雖然張咪沒有透露詳細病情，但她也提到，化療讓她墜入痛苦深淵「掉髮、眩暈、嘔吐等等，讓我痛不欲生」，所幸有醫生和親友的鼓勵，才讓她挺過來

恢復健康的張咪享受生活，她重視運動、家人相聚時光，也熱心公益。（圖／取材自張咪微博）

不過張咪仍以正能量來對抗病魔，表示「我覺得這不是死神的最後通牒，這只是我人生中的一場小感冒」，所幸張咪在去年6月發文宣布抗癌成功「在過去身心煎熬的300多天裡，雖然承受了很多，但是一切都是值得的。我終於戰勝了病魔，一切都過去了」，並表示雖然癌症耽誤生命的時間，但仍不影響她對美好的嚮往「現在的我無以言表，只有感恩」。

恢復健康的張咪現在享受生活，她重視運動、家人相聚時光，也熱心公益，同時，張咪也在日前現身伸展台走秀，她身穿橘黃色洋裝、腳踩恨天高，整個人氣勢十足，舉手投足亮麗，同時，張咪也在微博寫下：「T台Show，享受舞台！」正能量發文振奮人心。

張咪現身伸展台走秀，整個人氣勢十足、舉手投足亮麗。（圖／取材自張咪微博）

(中時新聞網)