谷歌（Google）旗下的YouTube今天表示，已移除川普頻道的新增內容，因為內容違反平台禁止煽動暴力的政策。

YouTube發布聲明說，川普頻道至少7天不得上傳新的影音內容或是啟動串流直播，禁令可能會延長。

稍早，一個公民組織呼籲YouTube加入其他社群媒體平台的行列封鎖川普，還揚言若YouTube不從，將展開廣告抵制行動。

＃停止仇恨換取獲利（#StopHateForProfit）行動要求YouTube拿掉川普認證頻道，因為這讓川普有機會「繼續散布」關於去年大選有效性的「錯誤資訊」。

發起這場行動的「常識媒體」（Common Sense Media）執行長思特爾（Jim Steyer）表示：「如果YouTube不同意我們，不加入其他平台的行列禁止川普，我們下一步就會去找廣告商。」

川普YouTube首頁是1部已有1個月之久的影片，影片中，川普對投票程序提出質疑，獲得約580萬次點閱；而他這個免費頻道訂閱數高達277萬。

川粉6日闖入國會大亂之後，臉書（Facebook）上週將川普的臉書與Instagram帳號停權，推特（Twitter ）更刪除了川普的帳號。

川普的Snapchat與Twitch帳號也遭停權。

(中央社)