寒流接連來襲，氣溫驟降，為讓弱勢家庭能在寒冷的冬天，感受到社會溫暖，立法委員江永昌與中華民國會計師公會全聯會、台灣省會計師公會、台北市會計師公會等單位，今（13）日在新北市中和區錦和國小共同舉辦「寒冬送暖、溫馨關懷」捐贈活動， 捐贈1200包2.5公斤裝的白米，希望透過中和在地10所國小，將愛心白米確實送給需要的家庭。

江永昌表示，中和區的所有國小都會發放愛心白米，這些年來已經走過中和國小、興南國小、復興國小，每年透過這個機會發放愛心，造訪學校，關心學校的發展。感謝會計師公會協助，讓孩子每到寒冬，也會想到有另一股溫暖要來了，期望孩子得到溫暖後，有朝一日出人頭地，也能回饋社會，做出更大的貢獻。

中華民國會計師公會全聯會理事長黃奕睿說，會計師平常為了台灣經濟發展努力，工作之餘也熱心公益，每年寒冬時期，都會集結所有會計師的愛心，幫助需要幫助的家庭。

(中時 )