信驊(5274)在BMC(伺服器遠端管理晶片)扎根已深，在全球享有高市佔率優勢，但信驊不以此為滿，持續積極培養第二支腳，加上去年因為疫情關係，全景視訊會議設備也躍升成為Cupola 360影像晶片主要客戶應用，故信驊確立方針，將在該領域大展拳腳，董事長林鴻明表示，長期來說，期望可以透過Cupola360影像晶片拉升非BMC占比，讓公司營運體質更加健康，對毛利率也有正面助益。

林鴻明表示，全景影像專用處理晶片的市場僅位於初期，整體市場還沒成熟，但因為去年疫情關係，信驊更確立整體產品趨勢，決定將大幅度轉向到視訊會議領域，這絕對是一個很好的機會點，信驊的產品結合AI，且不只提供晶片，也會是很好的銷售模式，包含潛在晶片銷售，也是未來商機，目前該Design In的產品有20~30家，市場反應非常正向，他也期許，該新事業團隊今年營收貢獻可以達5%，讓公司BMC、非BMC的比重收可以更平衡，目前信驊BMC占比約95%，長期來說，當然希望非BMC占比可以再提升，希望可以衝到10%，如此也將可提升毛利率。

新事業發展協理楊建洲說，Cupola 360全景影像專用處理晶片是一個新興的市場，2019年開始有產品推出，到去年CES有產品的到得獎肯定，目前看到很多品牌客戶都在諮詢，前景發展可期，信驊因為只為產品初期，故尚無具體數字，以目前市場上具參考意義、已經開始量產販售的品牌數值來說，單月出貨達8萬；信驊自去年12月開始出貨客戶端，終端產品1月正式量產，產品包括有建碁公司(AOPNP)180的180度及KP360的360度視訊會議產品、亞光(3019)OMMAGIC視訊會議產品、廣州視源(CVTE)旗下領先商用顯示品牌MAXHUB之視訊義產品、達標智源(dp smart)的Rogy360全景攝影直播機、樺漢科技(Ennoconn)的視訊會議展品，以及勝捷光電(SNEJET)所展出的O-Meet環景會議攝像機，上述客戶產品均已準備量產上市。

看好全景影像發展趨勢，信驊於2018年5月發表了Cupola 360影像專用處理晶片，初期投入360度攝影機領域，並積極於視訊會議等多元應用的可行性，去年因疫情爆發，後遠端視訊會議需求大幅增加，全景視訊會議設備也躍升成為Cupola 360影像晶片主要客戶應用，搭配Cupola 360影像處理晶片客戶可以依照不同需求開發180度、270度甚至360度全景視訊會議攝影系統。

信驊不僅研發全景影像專用處理晶片，也首次結合軟硬體，開發一系列APP行動應用程式提供客戶除了硬體晶片之外軟體應用的彈性，期望藉由業界共同響應，以軟、硬體整合系統與上下游相關領域共同打造360度影像產業鏈，未來信驊也更將著重新一代Cupola 360視訊會議晶片在AI及影音方面的功能強化，包含會議即時翻譯、智能會議記錄、語音翻譯、以及AR虛實整合等功能。

另外，林鴻明也表示，Cupola 360全景影像專用處理晶片的第二代產品也預計會在第三季、第四季推出第一個樣品。

(時報資訊)