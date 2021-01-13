台北市長柯文哲今（13）日爆料，總統蔡英文在第一任期就答應日本開放核食，只是都沒有解決，讓日方相當生氣。柯文哲此話一出，引發熱議，網友表示，「可惜日本不是美國爸爸，差別待遇」，以現在民進黨完全執政的狀況下，沒有過不了的法案，也有人氣罵「到底蔡大小姐要騙到什麼時候啊」！

柯文哲今在廣播節目《POP撞新聞》中提到日本核食議題，透露曾和日本前首相安倍晉三胞弟岸信夫聊到此事，對方一直怪小英明明當面答應了，卻沒有解決，2018年公投民進黨政府也不肯辯護。柯文哲也透露，蔡英文在第一任期就答應了。

台北市長柯文哲（右）表示，總統蔡英文在第一任期就答應日本要開放核食。（圖／摘自POP Radio聯播網 官方頻道YouTube）

此事在知名論壇PTT引發討論，比照先前萊豬突襲式宣布開放，網友表示，「這不就一紙行政命令的事」「完全執政沒有DPP過不了的法案」，也有人認為先觀察，2020前也沒想到萊豬會是民進黨爭取來的，但如果進口核食也不意外，駐日代表謝長廷本來就有在爭取，「科學標準過就接受，不要像垃圾萊豬就好」。

另有人批柯文哲，沒證據之前不要亂講話，「嫌民調太高？」「這不是你該說的話，你是總統嗎？」「你要先證明有這件事情，才能討論吧」。

此外，網友也在中時新聞網報導底下留言說，「到底蔡大小姐要騙到什麼時候啊」「一直罵別人出賣台灣，原來她才是最狠的賣台者」，但也有人指出，比起萊豬，日本核食殺傷力沒那麼大，如果標式不清或有疑慮，所有日本食品都不要吃，畢竟日本食品都是高單價，都有替代性，但萊豬進入小吃、加工食品，防不勝防。

(中時新聞網)