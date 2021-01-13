中央流行疫情指揮中心召開記者會，宣布台灣出現第一名院內感染的醫師，前衛生署長楊志良以「台大醫療機構管理研究所前所長」的身分，出口批評：「這個醫院應該給這個醫師某種處分，假如我是院長，我第一時間就是把他開除掉。」臺北市醫師職業工會今天發出聲明表示，疫情一年來專家學者投入將院內傳染風險降到最低，此刻有醫師受害，竟以「懲處說」苛責受害人員，無異大潑防疫冷水，更是無視專業的發言。呼籲此刻應有基本的道歉與反省，否則全台灣的醫護人員皆會恥於承認此人曾任我國衛生醫療最高長官。

臺北市醫師職業工會表示，疫情一年期間，雖然台灣重症患者較少，無數專家學者投入流程的設計、新設備的開發，為的就是將院內傳染的風險降至最低，很不幸地在這些過程中，我們仍有同袍受害，此時竟還以「懲處說」苛責受害人員，無異大潑防疫冷水，更是無視專業的發言。

「請問楊志良前署長，在本次染疫醫師的案例之中，是否瞭解該間醫院對於呼吸衰竭重症患者的標準作業流程為何？對於當場人員所身著的個人防護設備有沒有清楚的認知？新型冠狀病毒肆虐全球逾年，世界各地每日皆有無數民眾包含醫療人員染疫，便是因為縱使身著防護設備仍難以絕對避免病毒散播，更有甚者在插管過程中患者可能會作嘔、噴出體液，懸浮的微粒所造成的風險，更與一般情況下的感染者接觸難以比擬。」

臺北市醫師職業工會表示：整個醫護界在一年多來的防疫歷程裡，一路踏實努力，配合國家政策，不問回報多寡，想都想不到第一時間換來前任長官血淋淋的一句責罵。楊先生以其經驗智識，身分地位，如此品行與作為，引起的負面效應已難以挽回，若此刻沒有一句基本的道歉與反省，全台灣的醫護人員皆會恥於承認此人曾任我國衛生醫療最高長官。

(中時 )