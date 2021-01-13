中央流行疫情指揮中心宣布，案813史瓦帝尼籍個案，經實驗室於1月12日確認為南非變異病毒株感染者，是國內首名南非變種病毒感染者。根據WHO推估，南非變種病毒的傳播力是未變種病毒的約1.5倍。為減低風險，1月14日起，14天內曾有南非共和國或史瓦帝尼王國旅遊史(含在當地轉機)的旅客，將，比照自英國，入境後一律入住集中檢疫所並採檢。

指揮中心表示，我國案813史瓦帝尼籍個案，經實驗室於1月12日確認為南非變異病毒株感染者。該個案為30多歲男性，去年12月24日來臺工作，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案12月31日出現頭痛、流鼻水及鼻塞症狀，1月1日由衛生單位安排就醫採檢，1月3日確診。根據統計，2020年10月以來，國內累計定序38株病毒，其中英國變異株5株，南非變異株1株。

1月14日0時起(抵臺時間)，14天內曾有南非共和國或史瓦帝尼王國旅遊史(含在當地轉機)的旅客，都比照英國專案辦理，入境後須集中檢疫且採檢，並在檢疫期滿前再次採檢檢驗結果陰性後，返家接續完成7天自主健康管理，旅客不需支付集中檢疫場所費用。指揮中心呼籲，旅客應誠實申報14日內健康狀況及旅遊史，確保自身健康且共同維護國內防疫安全。

因史瓦帝尼王國與南非共和國交通往來密切，且南非共和國近期新冠肺炎疫情嚴峻，該國迄今累計確診已達1,259,748 例(22,014例/百萬人)病例，34,334例(600例/百萬人)死亡，近兩週平均每日新增17,021例，占非洲區逾7成。此外，截至目前為止，全球至少12國已報告檢出具南非變異株病毒感染者，WHO推估變異株傳播能力相較於非變異株約1.5倍，惟目前資料有限，其對於傳播風險、檢驗診斷、臨床症狀及疫苗的影響仍有待研究證實。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，南非變種病毒傳播能力強，南非病毒感染者病毒量都比較高，Ct值都比之前南非流行的病毒株低，推測是第2波比第1波嚴重的原因。雖然傳播能力變強，但致命性和嚴重度還沒看到報告。南非變種病毒英國變種病毒有共同位點變異，棘蛋白和ACE2結合能力較強。初步資料顯示，疫苗對這兩個病毒株還是有效，但還需要更多資料。

(中時 )