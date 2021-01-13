接連幾波寒流讓全台急凍，台南出現35年罕見低溫，在夜間登場的「龍崎光節空山祭」面臨今年首採售票制、寒流等考驗，但仍不減觀眾熱情，開展不到20天，已累計超過6萬人次觀展，票房更突破130萬，超過5成以上民眾均為購票入場，空山祭熱度及獨特魅力打敗寒流。

2019年首度於台南最少人口區龍崎區辦理，不僅被網友譽為「全國最美」山林燈節，展期44天為山城小鎮帶來超過19萬觀展人潮，創下當地觀光新紀錄。第二屆空山祭於去年耶誕節重磅回歸，於龍崎區虎形山公園周邊設置14件大型光景藝術作品、1個寓言動畫故事《大地迴生》，與首屆相比不僅數量更多，整體規模、量體亦更大。

「龍崎光節空山祭」營造如夢似幻的場景。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

無懼寒流低溫，台南「龍崎光節空山祭」開展不到20天，已累計超過6萬人次觀展。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

另也安排2個互動體驗，民眾入場前可領取竹編光蟲小提燈，與小光蟲共同體驗這趟傳說旅程；各作品前亦有藝術家精心設計的獨特印章，完成集章後即可兌換活動限定夜光貼紙；展期每個周末更安排藝術家講座、虎形山自然生態導覽、手作工作坊等活動。

本屆延續去年獨樹一格的寓言式策展，14件作品環環相扣，共同演繹詮釋主題故事，逛完一圈展場就像親身經歷一場傳說。

因應活動人潮，活動期間假日增開紅幹線公車班次，「龍崎文衡殿－虎形山公園」間亦有安排接駁車，文衡殿停車場約有300車位，距離展場車程僅10分鐘，接駁班次約每10-20分鐘一班，歡迎大家多多利用；文衡殿亦特別於廟埕廣場設有花燈供觀賞。虎形山公園周邊規畫有5處汽車停車場、可容納100輛汽車，並有機車格約70格供民眾利用。

為有效落實防疫政策，參加燈節活動的務必配合「全程戴口罩、額溫好好量、雙手噴酒精、落實實聯制、展場禁飲食、記得帶手機」等措施；活動當天仍處居家隔離、居家檢疫、自主健康管理期間者、體溫超過37度以及有呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常或拒絕配合防疫管制者將禁止入場。

「龍崎光節空山祭」展至228，每日啟燈時間為晚上5點半至10點，門票採限額發售，線上購買一般票（單日票）只要50元，限量500張暢遊票（無限迴生卡）300元。龍崎區民、65歲以上長者、6歲以下兒童、持有身心障礙手冊者及陪同者1名，出示相關證件於全展期均免票入場；關廟、歸仁、仁德3區居民享平日（周一至周四）出示相關證件免費入場。

(中時 )