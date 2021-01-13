疑感情糾紛封路砸車 警3小時內逮到人 14:332021/01/13 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園日前發生街頭砸車，警方案發3小時內隨即逮人移送桃園地檢署偵辦。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市疑似2名男子因為女子產生感情糾紛，導致封街砸車，警方指出，獲報後3小時內就把涉案人員查緝到案，毀損、聚眾鬥毆罪等罪嫌移請桃園地檢署偵辦。 桃園市桃園區中山路龍安街口4日凌晨遭到多名惡煞封街砸車，市議員余信憲說，這幾個月該路口已經發生3起半夜鬥毆，要求警方改善。 桃園市疑似男女感情糾紛，4日凌晨發生砸車事件，警方3小時候查緝所有涉案人員到案。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） 警方則嚴正申明，有維護社會安寧秩序之決心，對於任何街頭暴力採取零容忍態度，絕對嚴辦到底。 范逸臣扮車王片場集訓考取駕照 國道一號小客車自撞 3人送醫急救 (中時 ) #砸車 #感情糾紛 #3小時 #封街 #警方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北保警查獲槍毒 通緝犯女友一肩扛 12:182021/01/13 社會 南市交通大執法再起 白河警重點路段設人型立牌 12:172021/01/13 社會 《美股》進軍電動貨車、飛行車 通用股價創新高 10:342021/01/13 財經 八里尖峰施工 龍米路塞爆駕駛罵翻 04:102021/01/13 地方新聞 託夢抓內鬼3／遭莫須有罪名逼出恐慌症 正妹諮詢師泣訴：很想被車撞死 07:272021/01/13 社會 大雪山飄仙氣 福壽山蘋果屋撒糖霜 04:102021/01/13 焦點要聞 首例醫師染疫 傳染護理師 桃園某醫院 驚爆院內感染 病人只出不進 暫不封院 04:102021/01/13 焦點要聞 大陸核酸檢測 App下單嘛通 04:102021/01/13 焦點新聞 冰封山路 尖石3校放下雪假 04:102021/01/13 焦點要聞 主力車型降2.6萬！正2021年式MAZDA 3上市 11:412021/01/13 汽車情報-汽車新聞 特斯拉：1月起陸續交付Model Y 11:412021/01/13 財經 社會熱門新聞 國道超車失控撞護欄連翻9圈 乘客拋飛臉部變形慘死 - 社會 警界高層異動名單批准了 黃明昭、黃宗仁接高雄與新北局長 - 社會 露營車不爽付4千元拖吊費癱瘓合歡山 路人掏錢贊助網罵翻 - 社會 官二代高通工程師狂劈26女 女警官女主管全淪陷 - 社會 台灣的阿爾卑斯 奇萊群峰絕美雪景照曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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