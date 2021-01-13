桃園市疑似2名男子因為女子產生感情糾紛，導致封街砸車，警方指出，獲報後3小時內就把涉案人員查緝到案，毀損、聚眾鬥毆罪等罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

桃園市桃園區中山路龍安街口4日凌晨遭到多名惡煞封街砸車，市議員余信憲說，這幾個月該路口已經發生3起半夜鬥毆，要求警方改善。

桃園市疑似男女感情糾紛，4日凌晨發生砸車事件，警方3小時候查緝所有涉案人員到案。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真）

警方則嚴正申明，有維護社會安寧秩序之決心，對於任何街頭暴力採取零容忍態度，絕對嚴辦到底。

(中時 )