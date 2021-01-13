休士頓火箭在香港事件爆發後，本周首度在大陸騰訊轉播「解禁」，然而他們連續兩場在家裡遭湖人痛宰，13日還被詹姆斯(LeBron James)以「背後三分球」羞辱。賽後火箭一哥哈登(James Harden)面無表情地說：「我愛這座城市。但我們的一切都不夠好，我盡力了，這很瘋狂，我認為這個情況已經沒救了！」講完立刻起身走人。

LeBron turned around before his 3-pointer went in and stared at the Lakers bench 🤣 pic.twitter.com/LEND9QrRvf — SportsCenter (@SportsCenter) January 13, 2021

哈登所說的不僅是這場比賽，可能是整支火箭都沒救了。湖人第2節即大幅領先，詹姆斯在一次底線三分球出手之後居然轉身180度背向籃框「讓球飛一會兒」，等球進了之後才在板凳球員簇擁下回防。

依據詹姆斯的解釋，他那次三分球出手前有猶豫一下，聽到身後的隊友薛洛德(Dennis Schroder)吐槽：「賭你投不進。」詹姆斯出手之後立刻轉身看著薛洛德說：「來賭啊。」結果真的進了，薛洛德和隊友都歡蹦亂跳。

湖人終場以117-100大勝火箭，詹姆斯26分、8籃板、5助攻，安森尼戴維斯(Anthony Davis)投8中7砍下19分10籃板。火箭先發居然有兩人0分，哈登16分、沃爾(John Wall)得10分，4人合計只等於詹姆斯1人的分數。火箭前役輸湖人18分，這場又輸17分，被羞辱到這步田地，哈登表示對於火箭的失敗一點也不意外。

(中時新聞網)