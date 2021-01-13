罷免桃園市議員王浩宇投票進入最後一周，國民黨依罷韓案經驗估票，發現罷王能否成功，目前呈55波，最後將進行簡訊等方式催票。此外，針對反萊豬、公投綁大選等雙公投連署，也將在各周末到各縣市辦反萊豬遊行及宣講，本月鎖定非執政縣市，16日首站將赴新竹市，黨主席江啟臣、革實院長羅智強都會到場。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，當初王浩宇以1.7萬票當選，不過依選罷法規定，罷免投票必須有4分之1以上公民投票、同意票大於不同意票，而中壢區因人口增加，原預估7.8萬票可達標，已變成8.2 萬票才能達標，是王當選票數的五倍，顯然不合理。國民黨不排除提案修選罷法，就縣市議員罷免案的特殊性重新修法到合理。

據悉，國民黨主席江啟臣、祕書長李乾龍今早到桃園大溪謁陵，也到桃園市黨部了解罷王情形。國民黨評估，目前決定出面投下同意罷免票約6萬，而同意罷免但不見得投票者約5萬票，依去年罷韓經驗推估，其中約有半數、2.5萬票可能會投票，因此估計約有8.5萬票，選情介於過與不過之間，國民黨已協助地方將針對中壢區民發動簡訊催票，而且桃園市黨部及中壢區的立委魯明哲、黨籍議員也全面動員，盼能催出同意票，一舉罷免王浩宇。

此外，除了罷王總部要在15日要以苦行方式繞行市區，國民黨桃園市黨部在當天晚上也協助舉辦「罷王之夜」，進行反萊豬縱騎的羅智強、國際部副主任何志勇，也選定15日晚間騎到中壢，助講罷王。

鄭照新指出，罷王是國民黨尊重民意及社會共識，配合及協助公民團體推動，由於王浩宇力挺萊豬、霸凌反萊豬的民眾，國民黨視為「反萊豬的起身砲」，若能罷王成功，將是反萊豬民意的打勝第一仗，若因選制不合理而未能成功罷王，也是反萊豬民意的具體展現，可以提醒反萊豬民眾切勿掉以輕心，有助提高反萊豬公投的連署及投票。

黨內人士指出，罷王成為反萊豬公投的首役，黨中央也要擴大宣傳，已邀學者專家、社運人士及前衛生農業官員參與宣講團，配合每周六到不同縣市舉辦反萊豬遊行作宣傳，提升民眾連署份數。16日將前進新竹市，23、24日分別到台南、高雄，30日到北市，目前規劃江啟臣、羅智強都會到場。

(中時 )