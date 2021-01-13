衛福部長陳時中13日公布，國內新增4例境外移入COVID-19確定病例，分別自印度（1例）、印尼（3例）入境。

指揮中心表示，案840為印度籍30多歲男性，去（2020）年12月18日來台工作，持有搭機前三日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀；個案今（2021）年1月2日檢疫期滿後，於住處自主健康管理至1月8日，因公司要求，1月11日至醫院自費採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者共一人，列居家隔離。

案841、案842、案843均為印尼籍男性漁工，年齡介於20多歲至30多歲，分別於去年12月27日及12月30日來台工作，皆持有搭機前三日內檢驗陰性報告，入境後分別至防疫旅館與集中檢疫所檢疫，迄今均無症狀。其中案841及842於今年1月11日檢疫期滿後，搭乘專車至醫院自費採檢；案843則於1月12日進行檢疫期滿前採檢，三人均於今日確診。已掌握案841及842之同車接觸者共五人，因有適當防護，列自主健康管理；案843因無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

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