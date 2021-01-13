自新冠病毒疫情爆發以來，塞爾維亞為首、「歐洲火藥庫」巴爾幹半島諸國與中國大陸急速接近，BBC(英國廣播公司)指出，北京當局2013年倡議的「一帶一路」已經推進至歐盟家門口，憂心大陸對此區域影響力，並稱歐洲國家如何應對更強勢、非民主體制的中國，會讓各國政治菁英頭痛。

去年3月歐盟在疫情爆發後，禁止醫療防護用品出口，對象包括候補會員國，其中就有自許是南斯拉夫人領頭大哥塞爾維亞，同時中國大陸則發送大量物資並派遣醫療隊，讓塞爾維亞總統武契奇(Aleksandar Vučić)高呼中國才是唯一能幫助塞爾維亞的國家，他甚至還在醫療隊抵達時親自接機，並親吻了中國國旗。

許多西方評論認為，中國將巴爾幹半島視為進出歐洲的門戶，如同當年的鄂圖曼土耳其帝國和蘇聯。有報導稱陸資在巴爾幹半島關於煤電投資自2016年來增加3倍，不僅違反歐盟環保規定、令空氣汙染惡化，英國RUSI(皇家三軍聯合研究所)還指出，巴爾幹半島重要戰略位置是經濟、能源利益外，陸資強化布局主要考量。

分析稱巴爾幹位於亞、歐、非3洲交界處，中國貨物經海路在希臘上岸，再透過公路或鐵路運往歐洲各地，比經過歐洲北部的荷蘭鹿特丹、德國漢堡等港口更方便，價格成本也更低，事實上中國遠洋運輸集團2016年就購得雅典西側比雷埃夫斯(Piraeus)港港口管理局多數股份，接管該港，後來2019年中國又將與東歐、中歐16國的經貿合作機制納入希臘，成為17+1。

RUSI報告稱，前共產集團國家和希臘普遍缺乏資金，西方也對這些國家公營企業民營化及政治體制不抱信心，但中國卻不會介意他國體制；西方要求民營化可能帶來大量失業，中國直接收購重工業資產則有利於保障低技術工人就業，因此這些國家的統治菁英多半更喜歡跟北京，而非布魯塞爾(註：歐盟總部所在地)打交道。

塞爾維亞總統武契奇去年9月現身白宮，在美國總統川普(Donald Trump)牽線下，與至今塞國仍不承認其獨立的科索沃總理霍蒂(Avdullah Hoti)簽署經濟協議，曾讓觀察家懷疑其與北京關係鬆動，不過他返國後立刻否認會配合美國禁用華為，甚至還讓華為協助在首都貝爾格勒安裝天網來使用人臉、車牌識別。

BBC稱，儘管中國與歐盟去年底宣布完成貿易協定談判，但尚待歐洲議會批准，而反對聲浪已經出現，並指多數歐洲國家應該像美國、英國、澳洲等英語國家一樣，要煩惱如何在維護自身道德價值觀同時找到維繫經貿關係的平衡點。

(中時新聞網)