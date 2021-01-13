13日彰化縣長王惠美到水尾鼓勵師生團隊，還參與了無人機課程，她說，希望水尾的孩子能持續發揮想像力，並且勇敢追夢。（水尾國小提供／吳建輝彰化傳真）

第一階段需要網路投票，孩子們利用課餘時間，一起到附近科技大學或社區，推廣自己的計畫與理念，希望得到大家的認同。（本報資料照片）

這群孩子從尋根開始，透過無人機小巧的鏡頭，找到大大的自己，展開屬於自己精彩的人生。（水尾國小提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣溪州水尾國小，去年夏天成立「水噹噹無人機隊」，以「濁水溪滾滾流，水噹噹無人機隊尋根探源科學共好追夢之旅」為主題，參加安麗希望工場慈善基金會2020「小夢想、大志氣」追夢計畫，獲得追夢獎金150萬元，13日彰化縣長王惠美到水尾鼓勵師生團隊，還參與了無人機課程，她說，希望水尾的孩子能持續發揮想像力，並且勇敢追夢。

王惠美表示，水尾國小無人機隊，在校長及老師的帶領下，順利爭取到安麗希望工場的追夢獎金，第一時間就由教育處長到學校貼紅榜，在網路投票過程，吸引超過萬人按讚，真的很厲害，希望水尾所有小朋友，未來都能透過無人機的「視界」，踏上不一樣的旅程。

王惠美說，她也給自己一個目標，要走遍全縣214所學校，縣內所有師生都相當努力，她也希望他們的努力能被看見，現在的教育體制與以往不同，如何活化課程，讓孩子學得更多，也要感謝所有老師的付出，讓在地產業、文化、歷史等相結合，提升彰化學子整體競爭力。

指導老師吳建儒表示，評比競爭激烈，不僅網路票選，還要提計畫書由評審面試學生，孩子們利用課餘時間，一起到附近科技大學或社區，推廣自己的計畫與理念，希望得到大家的認同，得到網路票數1萬1515票，一步一步從無到有，從不可能到夢想成真，要感謝所有好朋友相挺，必定會帶領所有孩子，朝著夢想前進。

(中時 )