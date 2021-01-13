中鋼(2002)開出2月內銷鋼品盤價，比預期的漲更多，2月開月盤的內銷產品每噸大漲2200~3000元，基價平均調幅為9.5%，為去年下半年以來的連續第八個月漲價，且漲幅更高於1月的平均漲6.1%，反應國際鋼價飆漲。

中鋼表示，雖然該公司各項鋼品內銷價格仍遠遠落後於國際行情，惟考量下游業者在匯率升值下的整體競爭力及適度反映原料成本，秉持順勢、穩健的原則開出盤價，以適度縮小價差並蓄積下游成長動能。2月內銷基價平均調幅為9.5%，其中，熱軋鋼板每公噸漲2,200元，熱軋軋延料漲2,200元，熱軋一般料漲2,200元，冷軋一般料漲2,500元，熱浸鍍鋅鋼捲建材、烤漆料漲2,200元，電磁鋼捲漲3,000元。

國際經濟方面，中鋼指出，全球主要經濟體如歐、美、中國大陸製造業採購經理人指數(PMI)已半年呈現擴張，台灣109年12月PMI指數亦達61.3，遠優於國際主要經濟體。各國工業復甦力道持續增強，帶動鋼鐵消費量大增，在鋼廠供不應求情況下，用戶追料成為普遍現象，日本鋼廠甚至宣布暫停承接1月份流通業鋼材訂單，以調節供應吃緊狀態。本波段鋼鐵市場榮景明顯係因「成本推動」與「需求拉動」雙主軸實質帶動。

原料成本方面，目前鐵礦砂價格已漲到170美元以上，創下近十年來新高，年比成長80%；煤價持續穩居高檔約102-105美元，使得中鋼短期內製銷成本隨之驟增每公噸即達60-65美元以上。

鋼鐵行情方面，面對煉鋼成本飆升，鋼廠紛紛調漲出廠報價，大陸寶武鋼主力產品熱軋1、2月交期累漲750人民幣(約116美元/公噸)，電磁鋼板累漲2,300人民幣/公噸(約美金353美元/公噸)，以反映汽車(EV新能源車)、家電消費力道強勁；越南河靜鋼廠2、3月熱軋累計大漲160美元/公噸；日本製鐵外銷熱軋目標價800美元/公噸已有成交紀錄；歐洲熱軋已突破800-850美元/公噸；美國熱軋行情高達1,200美元/公噸，接近歷史新高。

2021年開年以來，鋼價漲勢加速，中鋼2021年1月和第一季內銷盤價開高，七大項產品價格全面大漲，每公噸調漲1,200～1,500元，平均漲幅6.1%。其中，月盤部分包括熱軋鋼板和冷軋鋼捲等產品，平均每公噸漲1,200～1,400元；第一季鋼板、棒線等產品，平均每公噸漲1,200～1,500元。

(時報資訊)