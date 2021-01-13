義大利前總理倫齊(Matteo Renzi)在周二堅持，義大利應從歐元區紓困基金申請貸款，並警告現任總理孔蒂(Giuseppe Conte)如果拒絕做，將讓內閣倒台。

倫齊數月以來一直揚言要從內閣撤回兩位同黨的部長，引起政治動盪。倫齊的抱怨主要集中在總理的支出計畫，由歐盟所承諾要挽救義大利經濟的計畫。

倫齊在周二稍晚接受專訪中指出，在議員壓力下，進行中的會議已經對復甦計畫有所改善，焦點轉向對歐盟紓困基金。

歐盟的紓困基金名為歐洲穩定機制(ESM)，為各國提供360億歐元的低廉貸款，以振興各國醫療系統。

然而該由歐盟復甦基金提供的免費贈款下，沒有國家對ESM貸款表達興趣，各國擔心危及國家債務，接受紓困基金的貸款也會帶來市場的恥辱感。

義大利執政聯盟的最大政黨和現任總理皆反對接受歐盟貸款。

迄今為止，市場對於該政治危機表現平淡，主要為歐洲央行已經大量購買義大利資產。

倫齊表示，在內閣通過復甦基金之後，他將舉行記者會。至周三清晨，會議仍在進行中。

義大利的復甦計畫預計要在未來六年在歐盟資助下支出2230億歐元，最終的版本可能會滿足倫齊的要求，在醫療和教育上，要比之前的草案支出更多。

倫齊表示，只要總理同意接受ESM貸款，他的政黨應該會投票同意復甦基金。

如果孔蒂退回，所有的執政聯盟政黨將要求一新的法案，可能會導致內閣大規模改組，或是總理換人。

(時報資訊)