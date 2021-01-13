13日韓國國土交通部表示，由於賓士(Mercedes-Benz)旗下S 350d車款常常莫名故障，故將成為韓國第一個被檸檬法(Lemon Law)開鍘的車商。

針對這款賓士S 350d 4MATIC，韓國審查委員發現，其怠速熄火系統(Idle Stop and Go, ISG）常出現故障現象，故下令這家德國汽車製造商，要更換新車或退款給受害車主。

此報告也指出，ISG系統有瑕疵與車輛安全性無關，但燃料效能方面會受影響。同時，賓士車廠也立即做出回應，尊重委員會決定，並儘快依檸檬法幫車主更換新車。

檸檬法一詞，源由消費者本來以為是買了橘子回來，但回到家打開一看，才發現買的是檸檬，用以比喻消費者權益受損。

韓國檸檬法已於2019年元月1日生效，主要內容是消費者在購買新車後，如此車輛反覆故障，就可換新車或辦理退款。韓交通官員也指出，符合韓國檸檬法的車輛，購車時間以一年內為限，且行駛距離也不得超過兩萬公里。

根據美國的檸檬法，購買汽車和其他消費品的人，若品量和性能屢不達標，將由賣方負責賠償。美國俗稱的檸檬，某方面也代表瑕疵車輛。

(時報資訊)