「校園穿心，媽媽傷心」台北捷運局所規畫的萬大線二期，其中土城段距離土城國小教室僅10.4公尺，土城國小家長自救會、金城公園綠地保留自救會等約20人，今到教育部前陳情，要求部長潘文忠出面發聲，促使修正捷運路線，以保護學童身心。

萬大線土城段（LG11）原先設計時是直行金城路上，但在107年時，硬是變更設計，將軌道與站體彎入金城公園，毀壞土城國小整面圍牆以設置橋墩軌道，離教室最近距離只有10.4公尺，營運時每6分鐘將有雙向列車，影響到學生學習。

土城國小家長及社區居民四處陳情，他們到新北市政府、環保署及交通部，但都未獲理會，今天則到教育部來，希望部長潘文忠為他們發聲，讓捷運回到在金城路直行，不要轉彎進入金城公園，以免影響到土城國小的運作。

時代力量立委陳椒華表示，台北市捷運局不當的工程變更，不但犧牲公園和校園的完整性，且捷運離教室僅10.4公尺，離住宅就更近了，嚴重影響到學童上課及居民生活，非常不當。

「我們不是『么飽吵」，而是想保護學校保護小孩。」土城國小自救會陳媽媽說，捷運萬大線變更案，很明顯是政府為了在學校旁邊蓋豪宅，而把警察局、衛生所、公園全部拆除遷移到金城公園，這是「乞丐趕廟公」，不僅犧牲了公園，也破壞土城國小的完整性。

金城公園社區的鄭媽媽表示，以前小孩放學會到公園玩，但現在捷運要彎進公園，還侵入校園，噪音將讓小孩無法專心上課，小孩放學後也少了遊憩場所。而且捷運從早上6點到晚上12點一直在跑，居民一天要遭受18小時的噪音迫害，日子怎麼過得下去。

教育部國教署科長曾煒傑出面接受陳情書，他表示，關於這個案子的規畫，應該考量學生學習權益及確保施工安全，教育部會轉達家長及居民的心聲給新北市政府及台北市捷運局，請他們妥為處理。

(中時 )