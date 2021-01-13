中央流行疫情指揮中心昨公布北部醫院2名醫護確診，但在指揮中心公布前，名嘴周玉蔻卻先曝露案例細節，指揮官陳時中卻說沒掌握，相對國民黨議員徐巧芯先前公布紐籍機師逐跡，指揮中心交政風處調查，民眾黨發言人楊寶楨今在臉書痛批，「雙標無極限」。對於指揮中心至今僅公布「北部某醫院」，楊寶楨表示，確診醫護足跡指揮中心像擠牙膏似公布，引發民眾不必要恐慌，呼籲指揮中心應公布醫院名稱。

周玉蔻昨卻在指揮中心說明疫情前，搶先透露案例細節，指揮官陳時中昨天被問及此舉是否違法時，卻稱不知這樣情況，僅稱若錯誤會要求更正，並表明媒體疫情相關資訊都有掌握。

楊寶楨昨晚在中天新聞政論節目「頭條開講」質疑，周玉蔻資料從哪裡來，相信指揮中心最清楚，因為指揮中心11日晚間已掌握確診消息，卻遲遲不願意證實，一直拖到昨天下午記者會才宣布，那為什麼周玉蔻在昨天早上廣播節目就公布，炮轟指揮中心太雙標。

對於指揮中心遲遲不公布確診醫護服務的醫院，楊寶楨認為，現在只有確診醫師足跡被公布，護理師的足跡未完整公布，且相關資訊像是擠牙膏，公布或不公布，指揮中心總有自己一套邏輯，非常雙標。

楊寶楨說，指揮中心現在不公布確診案例醫院導致民眾恐慌，個人覺得應該要公布，同時追究周玉蔻相關資料從何而來，呼籲指揮中心「請自律、請自綠」。

(中時 )