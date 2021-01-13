方仰寧接任南市警局長 詹永茂欣然接受：不免感傷

警政署預計在今天下午發布新一波人事異動，與之前傳聞無異，上任不到半年的的台南市警察局長詹永茂果然遭到撤換，職位由警政署主任秘書方仰寧接任，詹永茂受訪時證實將回警政署擔任警政委員，他將透過臉書感謝市民支持、同仁付出，不能繼續跟南警共同拚治安，「不免感傷」，這次的人事調整，應是長官深思熟慮後的最好安排，他欣然接受，希望各界對南警繼續肯定與支持。

警政高層異動消息上周傳開，六都中僅上任不到半年的南市警局局長詹永茂、高市警局局長劉柏良也在撤換名單之中，據悉，詹永茂上任3個月時發生的長榮外籍女大生命案後，在議會質詢遭到議員炮轟狀況外，是造成他去職的一大關鍵。

詹永茂對此表示，該案近日檢察官已偵結起訴，並具體求處死刑，檢警偵查工作告一段落，很遺憾發生此案，雖警方短時間內偵破，但身為治安首長，應負起責任勇於承擔，這次人事調整，應是長官經過深思熟慮後的最好安排，而南警同仁對治安的貢獻不容抹煞，希望外界能繼續予以肯定及支持。

任期短短不到半年，詹永茂說，還來不及跑遍南市警分局100多個派出所，面對面給同仁加油打氣，離開溫暖熱情的南警大家庭，無法跟大家站在一起為治安奮戰，不免感傷，但身為警察的一天，都應該負起保護人民安全的責任，謝謝大家的支持與鼓勵。

詹永茂調任警政署警政委員（一階），由警政署主任秘書方仰寧接任，警局預計在16日舉行交接典禮。

(中時 )