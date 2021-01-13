桃園市長鄭文燦12日緊接著在中央防疫會議後開記者會，13日又自爆護理師足跡有去大江，要安市民的心，鄭否認「逆時中」，強調一直有和衛福部長陳時中熱線，市府一直都配合中央，也不會超過中央對疫情的描述，重申和陳時中溝通無障礙。

鄭文燦12日緊接著在中央流行疫情指揮中心之後開記者會宣布防疫新措施，面對指揮官遲遲未鬆口，仍多次強調「北部某縣市」，鄭文燦跳出來遭外界質疑「此地無銀三百兩」，也遭疑是「逆時中」。

「因為活動史範圍都在桃園！」鄭文燦表示，自己跟陳時中一直都有電話討論，對於疫情該如何說明、以及中央的防疫決定為何，市政府都是全權配合，不會超過中央對疫情的描述，自己站出來說明是因疫調過程，活動史的範圍都在桃園，身為大家長當然必須要說明讓市民瞭解。

鄭文燦指出，確診醫護2個案活動史都在桃園，市府也要有因應對策，比如封館消毒、相關社區活動群聚活動要減少等，市府也宣布尾牙停止，「這是地方首長的防疫責任！」強調《傳染病防治法》對地方首長有防疫責任的要求，重申整體的防疫對策是由中央一條鞭指揮，所有的溝通都沒有任何障礙，包括中央防疫指揮中心跟桃園市衛生局、警政署跟桃園市警察局、指揮官跟自己之間都是密切聯絡的。

(中時 )