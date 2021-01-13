白色轎車連發9圈，右後座的阮男疑未繫安全帶，拋飛車外慘死。（民眾提供／王文吉台中傳真）

救護人員趕到事故現場，將傷者送醫救治。（民眾提供／王文吉台中傳真）

國立聯合大學二年級4名學生12日同車出遊，由26歲黃男駕車載3名同學，晚間10時許行經國1豐原段，疑因超車不慎，失控自撞路側水泥護欄，並連續翻滾9圈。右後座21歲阮男未繫安全帶，當場拋出車外慘死，其餘3人輕傷，警方初步排除酒駕，肇事原因有待進一步調查釐清。

據了解，4人均就讀苗栗聯合大學經營管理學系，12日由26歲黃男開車，載22歲曾男、20歲錢男及與21歲阮男等3名同學同遊台中東海商圈。國道警方指出，該車12日晚間10時許行經國道1號北上168.3公里豐原段時，失控衝撞外側水泥護欄，右後座的阮男疑未繫安全帶，拋飛車外慘死。

車禍發生當時，有駕駛人在後方目擊車禍，隨後將行車紀錄器影片發布到臉書爆系社團。畫面顯示，白色轎車一路蛇行變換車道，先是亮右轉燈切出，又打左轉燈超越大車，疑急切失控，車頭直撞外側護欄，接著轎車連翻9圈。

警消到場時，滿地碎裂玻璃及零件，車體斷乎撞成廢鐵，國道地面血跡斑斑。拋飛車外的阮男臉部變形，躺臥地上已無生命跡象，經送衛福部豐原醫院，急救40分鐘後仍不治，另黃男右膝和臉部撕裂傷，曾男手腳挫傷，也送往豐原醫院治療，錢男腳受傷，後來自行就醫。

錢男在事發後曾驚魂未定表示，他們一行4人相約出遊，當時要返回苗栗，駕駛經常行駛該處路段，很熟悉路況，可能輪胎打滑失控。警方初步排除黃男酒駕，同車3名乘客也沒有飲酒，肇事原因有待進一步調查釐清。

(中時 )