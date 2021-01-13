藝人李沁凝在本土劇《甘味人生》精湛演出，不僅廣受觀眾喜愛，演藝之路更是備受看好，不過老天卻跟她開了個大玩笑，2016年被診斷出罹患卵巢癌，不得不暫緩工作接受化療，還好終於擊敗癌症，並改名李悅重返演藝圈。

李沁凝2016年被診斷出罹患卵巢癌，為了力抗病魔做了超過9次化療，但由於化療藥性太強，人體血管難以承受，得先安裝讓藥物能順利注入的人工血管，此外更大方分享化療過程，先是每個月例行性回院一次，進行各項檢測數據收集，白血球數得到達標準值才能進行下一階段，接著透過人工血管注射長達八小時至隔日的三種化學藥劑，過程中還得服用過敏、止吐、胃痛等藥物，副作用就是腦子會昏沈無法思考，甚至睡上一整天。

李沁凝改名「李悅」重返演藝圈。（圖／李沁凝臉書）

而裝的人工血管除了在胸口留下痕跡，常會嚇到身邊的人之外，還因此不能提重物、手臂不能隨意轉動，造成生活諸多不便，不過為了避免人工血管堵住，每2個月得定期到醫院挨一針粗針沖洗血管，身體承受的痛苦非一般人能理解，不過樂觀的她表示雖然化療將頭髮剃光，但戴上假髮卻能讓愛美的她忘記身心疲憊。

而抗癌過程中剛好度過她的生日，更在臉書寫下：「又多活了一年～祝我生日快樂」，並開直播和網友分享抗癌歷程，幸運的是經歷長達2年化療過程後，總算抗癌成功，身體也逐漸復原，重生的她不僅重新審視生活，並學會改善飲食和放開心胸，對於往後不排除復發的可能性，她也向病魔喊話：「嘿！和平共處喔！我們！」正面樂觀的態度讓網友為之鼻酸。

(中時新聞網)