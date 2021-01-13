台中市大甲區孟春里重要聯絡道路經國路1866巷，狹窄巷口坡度達30度又緊鄰灌溉溝，行人必須緊貼牆壁或站在溝緣避車，是一極度危險路段，13日開始進行改善工程，為水利溝加蓋拓寬巷道，工程預計農曆年前完成，市議員吳敏濟提醒用路人施工期間注意安全。

吳敏濟表示，1866巷平均路寬不到約3公尺而且非常陡峭，巷內慈福福德祠香火鼎盛，每天都有眾多日南國中師生及家長經由此巷道，人車爭道險象環生，上月接獲福德祠管委會陳情，隨即邀集相關單位會勘，感謝建設局大力支持，今天就進場施作。

台中市大甲區經國路1866巷平均路寬不到約3公尺而且非常陡峭。（王文吉攝）

台中市養工處海線工程隊進行經國路1866巷改善工程，希望趕在農曆年前完工。（王文吉攝）

台中市議員吳敏濟（左二）爭取經國路1866巷進行水利溝加蓋拓寬工程。（王文吉攝）

養工處海線工程隊長蘇佳禾表示，此巷是重要聯絡巷道因此優先施作，工程主體是水利溝加蓋，將巷道拓寬為7公尺寬，去除巷道口的瓶頸路段總長18.4公尺，總經費費61萬元，預計農曆年前可以完工。

慈福福德祠主委賴昱薪指出，信眾到廟裡拜拜，經常要閃避車輛，日南國中的學生上下學幾乎要貼到路旁或等車先行，車輛會車也常擦撞，之前還曾發生民眾跌落水溝意外，感謝議員幫忙爭取經費將水利溝加蓋，地方相當期待，以後經過這裡就相當安全了。

(中時 )