國內傳出醫院有醫師、護理師確診新冠肺炎，國人卻等不到疫苗，國民黨智庫副董事長連勝文在臉書發文，質問民進黨若台商在大陸施打Biontech疫苗，政府是否承認效力？

連勝文說，台灣某公立醫院傳出院內新冠肺炎感染的同時，媒體也報導在大陸的台商可能會比住在台灣的台灣人，更快的在大陸接種歐美「高級」疫苗，例如台灣一直買不到足夠數量的Biontech疫苗！

他說，同樣的問題他要再問一遍民進黨的山大王們，及他們豢養的媒體鷹犬，那就是台灣人或是外國人，在中國大陸接種歐美「高級」疫苗，如Biontech或Moderna的疫苗後，回到台灣，那政府是否承認他們施打疫苗的效力？還要不要再關14天？還是說即便是全球最高級的疫苗，但只要是在中國大陸打，就不承認他的效力？但是如果是在阿富汗、巴基斯坦以及我們最新的非洲好友索馬利蘭等地施打，只要跟中國大陸無關就通通有效？判斷標準究竟是科學數據，還是意識形態？

連勝文酸嗆，民進黨的山大王們，現在被川普的臨去秋波掃到頭昏腦脹、進退兩難，面對新的老闆快上任，恐怕所有的心思都在想要如何討新老闆的歡心吧？可是別忘了，台灣到現在還是不知道什麼時候才能取得足夠的歐美「高級」疫苗，而且現在又發生院內感染，到時候如果數百萬的台灣民眾跑去大陸打歐美「高級」疫苗，恐怕山大王們在新老闆面前也很沒面子吧？

(中時 )