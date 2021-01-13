苗栗縣積極推動各項空氣污染管制工作，去年空氣品質已有明顯改善成果，依據環保署空氣品質監測資料顯示，2020年1月至12月，苗栗縣空氣品質指標AQI為46.6，較去年同期57.5，改善幅度達18.9％，與全國各縣市比較，苗栗縣空氣品質為西半部縣市最佳縣市。

環保局指出，為維護苗栗縣空氣品質，環保局多管齊下推動空污管制，輔導大型固定污染源使用潔淨燃料及防制設備優化等，苗栗縣重油使用量已較103年下降4成，天然氣增加2成2，另結合無人機、空氣品質感測器、智慧電表、IP CAM等多項科技監控設備，提升固定污染源、營建工地及露天燃燒稽查管制效果。

其中，透過苗栗農改場新研發改良稻草液態分解菌，輔導農民處理稻草，減少露燃，加上企業響應認養協助農民購用分解茵，截至12月底，環保局已成功媒合施作面積達1,289公頃，較去年推廣面積104公頃，增加12倍。

在移動源管制上，2020年輔導淘汰老舊二行程機車2,774輛及老舊四行程機車15,355輛，一至三期大型柴油車由2015年4,680輛減少至2020年12月3,166輛，降低幅度約32.4 ％。

同時，環保局將竹南科學園區、長春石化苗栗廠、中石化頭份廠劃設自主管理管制區，強化企業自主管理能力，提升運輸車輛到檢率，並積極推動民間保養廠認證，透過與民間認證保養廠合作，將檢驗及保養有效整合，使檢驗不合格的車輛能即時改善，又積極針對工業區、重要道路、陳情熱區等區域布建500點次空氣品質微型感測器，提升空氣品質監測解析度，以有效掌握污染源，並達到即時改善的目的。

(中時 )