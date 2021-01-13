在不能出國的環境下，國旅市場趨於熱絡，天成文旅-華山町推出「華山町美式經典披薩炸雞住房專案」，即日起至2021年3月31日凡透過官網或電話訂房，週日至週五入住精緻客房不含早2,600元，周六入住精緻客房不含早3,600元，專案贈送10吋經典瑪格麗特披薩以及南洋轟炸雞翅8入組（僅供外帶使用），2021年3月7日前倘若搭配台北加碼GO補助專案每房每晚再折1,000元。

天成文旅表示，補助依政府公告自即日起至3月7日平日（週日至週四）及農曆春節期間（2021年2月10日至2月16日）入住，每房憑一位本國籍身分證使用即可折抵1,000元。

天成文旅華山町餐酒館招牌「南洋轟炸雞翅」外酥內嫩，以特製的祖傳香料搭配香茅、南薑等香料醃製12小時，下油鍋前裹上表層先蘸上濕的麵糊，然後再輕柔均勻撒上第二層乾的麵粉，在乾溼兩層的包裹下，是讓外皮酥脆的不二法門，獨特的滋味自開幕以來一直是相當受歡迎的明星商品。

「經典瑪格麗特披薩」麵皮以啤酒酵母結合天然酵母長時間發酵，口感更添濕潤感，配料以牛番茄結合莫札瑞拉起士與九層塔呈現經典的紅、白、綠三種元素，搭配自製風乾聖女番茄，更添香氣與口感。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，天成文旅-華山町本次推出的專案，相當適合計畫北上出遊的旅客，伴隨國旅市場趨於熱絡，搭配台北加碼GO補助專案入住，周日至周四入住精緻客房兩人同行每人只要800元，同時可以品嘗到華山町餐酒館招牌特色餐點南洋轟炸雞翅與經典瑪格麗特披薩，趁著台北加碼GO補助額度，盡早出遊更划算，預估專案可帶動業績提升二成左右。

(工商 )