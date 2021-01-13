樂天桃猿在新球季要將實施八年的「猿風加油」帶入新的紀元，顛覆職棒應援團男團長的方式，將新增女團長，看台上的10號隊友跟著女團長一起為桃猿男兒的時代來臨。

由三位猿風加油團團長阿誠、阿杰以及山G所帶領的「猿風加油」結合台、日、韓三國的職棒加油團文化更進化，縱橫運動主客賽場，但出色的女性團長大家可能沒有見過，如今樂天首度創造職棒應援女團長，預料將受到囑目，女團長的加入將大大提升猿風加油的威力，更多的面向，樂天的猿風加油變得更強。

「猿風加油」將選手的加油歌曲全面電子編曲，利用球場高規音響以及專屬DJ台掌控全場，再搭配Rakuten Girls的舞蹈，已經獨步中職八年，如今自己突破自己，破天荒新創女團長，當女團長遇到Rakuten Girls會爆出多少火花，女團長如何受訓？帶給10號隊友怎麼樣的歌舞式加油法？女團長將成為2021年全猿主場的最大亮點！

女團長究竟是誰？將在近期公布，猿風加油團由女團長來掌控究竟多進化？究竟多熱情？到桃園國際棒球場感受多元的樂天文化就是今年！

(中時 )