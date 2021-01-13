聯發科(2454)年度新旗艦晶片倒數計時，2021年在營運持續看好成長下，今股價開高走高，股價最高達899元，差900元大關僅剩下臨門一腳，終場收漲4.49%、報在884元。

聯發科去年營運亮眼，2020年全年營收衝上3221.46億元、年成長逾3成，首度突破3000億元大關，更改寫歷史新高；去年第四季營收達964.06億元，接近單季營收財測單季營收約895~973億元的高標位置，相較去年第三季小幅衰退約0.9%，年成長47%。

展望2021年，聯發科在5G強大換機潮下，行動晶片領域的成長可期，且因為5G的ASP更勝4G，故對於營收、毛利率、以及獲利都是正面助益，目前市場均看好5G智慧機整體出貨量會相較2020年逾翻倍成長，大陸市場又是成長關鍵，這對於在大陸市占率持續提高的聯發科來說，無疑是一大利基。

聯發科預計在下周1月20日舉辦「天璣新品線上發布會」，預計將現身的就是旗艦5G SoC，將和去年底高通發表的Snapdragon 888一較高下，惟先前Snapdragon 888的首發小米旗艦機，有市場聲音指出，整體處理器表現不入預期，且多將瞄頭指向三星5奈米的製程，而聯發科的旗艦晶片採用的為台積電製成，未來在市場競爭之際，有機會更添籌碼。聯發科今股價開高走高，再度衝上歷史新高899元，距離900元大關僅一步之遙，終場收在884元、漲幅4.49%。

(時報資訊)