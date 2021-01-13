消息人士透露，向線上購物消費者提供分期付款服務的Affirm控股公司，周二以高於目標區間的每股49美元價格出售首次公開發行（IPO）股票，籌集了12億美元資金。

由PayPal共同創始人Max Levchin創立的Affirm，原先計畫以每股41美元～44美元目標價區間出售2460萬股股票。該公司周一已將發行價從每股33美元調升至38美元。

Affirm拒絕對此消息發表評論。

Affirm的上市，將是2021年到目前為止美國規模最大的IPO，顯示在2020年經歷20年來最強勁的IPO市場後，投資人對新股票的需求仍然強勁。

在截至2020年9月的季度，該公司營收為1.74億美元，年增98%。淨損為1530萬美元，較前一年同期的淨損3070萬美元縮小。截至去年6月，Affirm的債務為11億美元。

除了PayPal共同創始人Max Levchin以外，Affirm的主要投資者尚包括另一位PayPal創始人Peter Thiel創立的基金公司Founders Fund、創投公司Khosla Ventures與Lightspeed Venture Funds，以及加拿大電商公司ShopifyInc。

Affirm的股票周三將在那斯達克市場上市，股票代碼為「AFRM」，摩根士丹利、高盛與和Allen & Co為主要承銷商。

(時報資訊)