國安基金第7次護盤進場標的解密，攤開名單多為大型權值股、金融股，合計19檔。買進第一名為台積電，買進金額新台幣1.68億元，出清最終淨利1.21億元，並獲配發股利325萬元，投報率逾7成。

去年2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發，衝擊全球金融市場，為穩定市場信心，國安基金去年3月20日進場護盤，直至10月12日才退場，期間長達207天，期間僅在第1季投入7.57億元；國安基金委員會決議退場後，於10月13日至11月9日陸續出脫持股。根據財報，最終淨利為2.58億元。

國安基金今天進一步公告買進標的名單，護盤期間共買進19檔股票，包括台積電、可成、廣達、鴻海等，以及富邦金、國泰金、玉山金、元大金、中信金、兆豐金、第一金等金融股。

進場護盤個股中，買進金額最多的是台積電，共投入1億6856萬餘元，最終淨利高達1億2162萬多元，並獲配發現金股利325萬元，報酬率在7成以上，為這一波操盤獲利主因。（編輯：張良知）1100113

(中央社)