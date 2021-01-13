聯合國安理會常任理事國外交人士指出，由於中國力挺巴基斯坦境內若干恐怖組織，最近正試圖阻止印度擔任聯合國安理會與反恐有關的關鍵機構主席。

中國曾長期阻止印度向聯合國要求把巴基斯坦恐怖組織穆罕默德軍（Jaish-e-Mohammed, JeM）首腦阿茲哈（Masood Azhar）列入聯合國恐怖分子黑名單的建議案，雖然最後失敗告終，但印度仍批評中國對恐怖主義採雙重標準，且與巴基斯坦政府私下支持恐怖組織。

印度今年起正式成為聯合國安全理事會理事國之一，印度時報（Times of India）引述聯合國安理會常任理事國的外交人士說，聯合國安理會上週討論印度在安理會擔任反恐委員會（Council Counter-Terrorism Committee）及制裁阿富汗民間組織塔利班委員會（Taliban Sanctions Committee）、制裁蓋達組織委員會（Al- Qaida Sanctions Committee）擔任主席提案，卻遭中國強烈反對，引發爭論。

這名人士表示，中國似乎擔心印度成為制裁蓋達組織委員會的主席，因為這個委員會過去曾制裁阿茲哈、薩伊德（Hafiz Saeed）等以巴基斯坦為基地且涉及印度恐怖攻擊事件的國際恐怖分子，和涉及印度恐攻案的虔誠軍（Lashkar-e-Taiba, LeT）等在巴基斯坦的恐怖組織。

這名人士說，中國的反對引發爭辯，導致相關委員會主席任職國的公布被推遲，但印度仍將領導聯合國安理會反恐委員會。

消息來源指出，中國是唯一反對印度擔任制裁蓋達組織及附屬組織委員會主席的安理會成員國。

專家研判，在中國反對下，制裁塔利班和制裁蓋達組織的兩個委員會主席可能首次由不同國家擔任，有可能是印度領導制裁塔利班委員會，而挪威領導制裁蓋達組織及附屬組織委員會。

中國已在聯合國多次阻撓對恐怖組織和恐怖分子的相關制裁行動，遭到支持恐怖主義的質疑與批評，但中國當局不斷對外否認支持恐怖主義與恐怖組織。

不過，阿富汗政府最近在喀布爾破獲10名中國人組成的間諜組織，這個間諜組織在阿富汗與塔利班重要力量哈卡尼網路（Haqqani network）保持聯繫，安全人員甚至在這些被捕中國人家中起出炸藥等恐怖活動器材，證實中國支持恐怖活動且與恐怖組織聯繫的指控。

(中央社)