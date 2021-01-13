本名余孫生的YouTuber孫生，12日晚上發文「又來到熟悉的警局，媽媽還是一樣現行犯」，遭士林警分局通知到案，遭控幫一名行動不便的老婦人後，進入婦人家偷東西，但孫母到案後稱「畫面不是她」，警訊後讓孫母返家，後續將依竊盜罪函辦。

實際案發在本月4日下午5點多，70多歲婦人坐在輪椅上，主動要求熱心民眾幫忙，正巧孫母在旁，協助從芝山捷運站推到福華路一處巷弄，接著再步行到兒子孫生的工作室。

婦人指控，孫母推輪椅到門口後，讓她1人在門口，自己卻進入屋內，待了數分鐘才離開，當她進門後，發現屋內皮包消失不見，懷疑遭孫母拿走，隨即向警方報案。

警方調閱監視器，發現孫母進入孫生的工作室，隨即通知到案說明，但孫母全盤否認，指稱監視器畫面拍到的人跟她長得很像，但不是她，不承認有拿走皮包。但孫生卻自爆，母親有竊盜的前科，警方將調查相關事證，全案將依竊盜罪嫌函送法辦。

(中時 )